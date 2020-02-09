مشروع دولي.. هندسة القاهرة تشارك "الآثار" في استكشاف الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الهندسة تنفذ مشروعًا دوليًا لاستكشاف الأهرامات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، غير الضارة وغير المدمرة مثل أجهزة رصد جزيئات الميوون الفضائية، والآشعة تحت الحمراء الحرارية، والنماذج الثلاثة، ورصد الليزر ثلاثي الأبعاد، بالتعاون مع جامعتي ناجويا اليابانية وبافال الكندية، وهيئتي الطاقة اليابانية والطاقة الذرية الفرنسية، وفرق علمية من جامعة ميونيخ التكنولوجية وجامعة فالنسيا الإيطالية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ووزارة الآثار. ‎

وأضاف الخشت، في بيان له اليوم الأحد، تشارك كلية الهندسة من خلال مراكزها الاستشارية المتعددة في عدد من المشروعات القومية وإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في تغذية وتشغيل أجهزة الاتصالات، كمصدر وحيد للعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع بالأماكن النائية بالمناطق غير المأهولة بأنحاء الجمهورية والبعيدة عن شبكات الكهرباء لتحقيق اتصال دائم ومستمر، كما قامت الكلية بالإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات الأفريقية وتطوير جميع الاستادات المعدة لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وإعداد التصميمات الخاصة بمجمع خدمات الأسرة والطفولة بحي الأسمرات بالمقطم، وأعمال تطوير وتوسعات نظام الري بمزارع الشركة بتوشكى، إلى جانب التصميم والإشراف على تنفيذ تطوير المدن الشبابية بكل من (الأقصر – أسوان – رأس البر – بئر العبد – حلايب)، والتصميم والإشراف على تنفيذ وتطوير عدد 122 ملعب خماسي تابع لوزارة الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، والإشراف على خطط الصيانة ورفع كفاءة السكة الحديد وفحص حالة السكك والتأكد من صحة خطط الصيانة والتجديدات واستلام الأعمال من الشركات طبقًا للمواصفات القياسية.

وأكد الخشت، دعمه الكامل لكلية الهندسة بوصفها بيت خبرة للوطن وإحدى القلاع العلمية، وتوفير الدعم المطلوب لعلمائها في كل المشروعات والأبحاث، بما يحقق استراتيجية الجامعة في التطوير والانتقال إلى مرحلة جامعات الجيل الثالث ورفع اسم جامعة القاهرة في المحافل المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجامعة القاهرة تعتز بها وأساتذتها كإحدى قلاعها العلمية في خدمة الوطن، مضيفًا أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة حققت بفضل أساتذتها وباحثيها تقدمًا في التصنيفات الدولية للعديد من التخصصات وأبرزها تصنيف QS البريطاني، متصدرة الجامعات المصرية ومتفوقة على العديد من كليات الهندسة في جامعات أمريكا وأروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.