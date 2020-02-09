ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوة من مباحث السياحة والآثار في أسوان، اليوم الأحد، من ضبط 6 أشخاص أثناء أعمال حفر وتنقيب عن الآثار في منزل بقرية حاجر المتيمية بمركز إدفو في محافظة أسوان.

كانت معلومات وصلت إلى العميد أحمد الضبع مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان حول أحد الأشخاص ضلع في أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمنزله في قرية حاجر المتيمية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، سٌيرت حملة مكبرة برئاسة الرائد عمر جمال رئيس مباحث الآثار بأدفو، والرائد محمد إمبابي من مباحث مركز شرطة إدفو، وبمشاركة محمد الإدريسي رئيس لجنة الضبطيات والقضايا الأثرية بإدفو، داهمت منزل "ج. م. ح"، وألقت القبض على 6 أشخاص أثناء حفرهم وتنقيبهم عن الآثار, حيث تم العثور على حفرة دائرية، وأدوات مستعملة في التنقيب.

وحرر المحضر اللازم، وجاري عرض المتهمين على النيابة.