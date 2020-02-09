نتنياهو / بدأنا برسم خرائط لتنفيذ ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة لإسرائيل

قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتنياهو خلال خطاب انتخابي، أقيم أمام مناصريه في حزب "الليكود"، في مستوطنة معاليه ادوميم، "بدأنا برسم الخرائط والحدود مع إدارة ترامب لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن".
وأضاف، "لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية ولن تعترف بأن القدس هي عاصمتها بمعزل عن الأميركيين".
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