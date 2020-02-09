"طالبان" باكستان تؤكد مقتل نائب رئيس الحركة

أكدت "طالبان" باكستان اليوم السبت، مقتل نائب رئيس الحركة خالد حقاني، في الـ 31 من جانفي خلال مواجهات مع قوات الأمن في أفغانستان.
كما قتل أيضا مساعد حقاني، قاري بيشاوري، في المواجهة التي تمت خلال "مهمة" داخل الأراضي الأفغانية، بحسبما ذكر قيادي في المجموعة لـ"فرانس برس".
وجاء في بيان "طالبان" باكستان أنها "مصممة على مواصلة مهمة خالد حقاني"، مشيرة إلى أنها ستنتقم لقتلاها.
يذكر أن خالد حقاني لا علاقة له بـ"شبكة حقاني" التي تقاتل إلى جانب "طالبان" أفغانستان.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن قوات الأمن الأفغانية رفضت الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.
جدير بالذكر أن باكستان وأفغانستان ومنذ أمد بعيد، تتبادلان الاتهامات بالسماح لمجموعات مسلحة بأن تنشط في المناطق الحدودية بينهما ما يهدد استقرار المنطقة.
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