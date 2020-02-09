لقي شخصان مصرعهما وأصيب 29 آخرون، في حادث تصادم حافلة ركاب وعربة شحن في مقاطعة كيميروفو وسط روسيا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد إن 29 شخصا تقدموا بطلبات للمساعدة الطبية، والعمل جار لتحديد مدى خطورة إصاباتهم.
وقالت شرطة المرور الروسية في
فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها وسارت في عكس اتجاه السير، ما أسفر عن تصادمها وجها لوجه بحافلة كانت تقل 51 راكبا وتسبب التصادم بمصرع سائق الشاحنة في مكان الحادث وإصابة عشرات من ركاب الحافلة، من بينهم امرأة توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.
وأوردت السلطات، أن الحادث وقع إثر
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 31 شخصًا في حادث سير وسط روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.