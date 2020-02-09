جونسون يحيى مشروع بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني لبناء جسر يربط اسكتلندا بأيرلندا الشمالية

أحيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مخططًا لبناء جسر بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني للربط بين إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء، الذي يحرص على الموافقة على سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى لتبقى كإرث من فترة حكمه، على وشك الحصول على نتائج دراسة الجدوى في بناء رابط مشترك يتضمن جسرًا ونفقًا عند أضيق مسافة والتي تبلغ 20 ميلاً (35.4 كيلومترًا) بين

أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.وسيتم تصميم نُسخة من جسر أوريسند، الذي يمتد لمسافة خمسة أميال هو جسر يربط بين مدينة مالمو السويدية الساحلية ليمر بجزيرة اصطناعية وسط مضيق أوريسند، قبل أن يتحول إلى نفق بطول 2.5 ميل إلى جزيرة أماجر الدنماركية، بالقرب من كوبنهاجن.ورفض جونسون العدول عن هذا المشروع بعد التحذيرات بشأن التكاليف المُتَصاعدة للمشروع، ومن المرجح أن يمر الجسر بين بورتباتريك في اسكتلندا ولارن في مقاطعة أنتريم، وتوصل المهندسون إلى فكرة تقسيم الرابط بين نفق وجسر كوسيلة للتعامل مع بيوفورت دايك، وهو أكبر موقع نفايات بحري في المملكة المتحدة، للذخائر التقليدية والكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية.ويقع الموقع على بعد سبعة أميال من بورتباتريك والذي تقدر وزارة الدفاع وجود مليون طن من الذخائر في أسفل الخندق العميق، بما في ذلك 14500 طن من 5 صواريخ مدفعية مملوءة بغاز الفوسجين شديد السمية، بالإضافة إلى طنين من البراميل المعدنية المغطاة بالخرسانة مليئة بالنفايات المشعة التي ألقيت هناك خلال الخمسينيات من القرن الماضي.