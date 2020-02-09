مصرع جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين بشرق أفغانستان

أكد متحدث باسم قوات الجيش الأمريكي في كابول، اليوم الأحد، مصرع جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين برصاص جندي أفغاني بإقليم نانجاهار الواقع شرقي أفغانستان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث - وفقا لراديو صوت أمريكا ، في نشرته باللغة الإنجليزية - إن الجندي الأفغاني أطلق رصاص بندقيته الآلية على أفراد قوة أمريكية أفغانية أثناء تنفيذ مهمة مشتركة
وأضاف أن القوات الأمريكية تقوم حاليًا بجمع معلومات للوقوف على دوافع الحادث.
من جهتها ، أكدت وزارة الدفاع الافغانية أن الحادث أسفر أيضًا عن مصرع جندي أفغاني.
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