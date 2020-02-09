وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثي للأطفال يشبه ممارسات النظام الإيراني

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دعوته للأسر اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تجنيب أطفالهم وأبنائهم التجنيد في صفوف الميليشيات الحوثية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وربط الإرياني، في تصريحات له أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد نهج ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال، باستخدام "نظام ملالي إيران الأطفال كوقود للحرب إبان حرب الخليج الأولى واستقطاب المنظمات الإرهابية لهم ليصبحوا أدوات للقتل وتهديد الأمن والسلم الدولي".
وأكد الوزير اليمني، أن من
وأوضح الأرياني، أن رحلة الموت الحوثية تبدأ مع أطفال بعمر الزهور يتم انتزاعهم من فصول الدراسة لغسل أدمغتهم فيما يسمى "الدورات الثقافية" وتعبئتهم بالأفكار المذهبية والمتطرفة قبل الزج بهم في محارق الموت لقتال اليمنيين خدمة للميليشيات وملالي إيران.
وأضاف أن هذه الرحلة تنتهي بالمئات منهم صورا معلقة في الجدران بعد أن تعيدهم الميليشيا الحوثية لأهاليهم صناديق فارغة تاركة الألم في نفوس وقلوب أمهاتهم وذويهم .
وكانت وزارة التربية والتعليم اليمنية، استنكرت في وقت سابق، استمرار ميليشيا الحوثي، في عمليات تجنيد الأطفال في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان وحماية الأطفال إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على الميليشيات الانقلابية لإيقاف عملية تجنيد الأطفال والزج بهم في العمليات القتالية وتحميل الميليشيات مسؤولية ما يتعرض له الأطفال في جبهات القتال.
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