أمين عام الأمم المتحدة يدعم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرس، موقفه الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أنه سيناقش ذلك مع كل من يلتقيهم من المسئولين الأمريكيين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
والتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في أديس أبابا - على
وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن جوتيرس أكد دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء،واستعداد المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى يتخطى السودان هذه المرحلة الصعبة.
واطمأن أمين عام الأمم المتحدة على سير عملية السلام في السودان، موضحا أنه يدرك صعوبة وتعقيد الأوضاع في المرحلة الانتقالية.
من جانبه .. قدم حمدوك عرضا للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، كما سرد الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.
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