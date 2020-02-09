سمحت السلطات في هونج كونج لأكثر من ثلاثة آلاف و600 شخص بمغادرة سفينة الرحلات السياحية المعروفة باسم "وورلد دريم" بعد إعلان سلطات الصحة إثبات عدم إصابة جميع من على متنها بفيروس "كورونا المستجد" وفقاً لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن من بين الذين سيغادرون السفينة التي كانت قد خضعت لحجر صحي في الخامس من شهر فبراير الجاري ورست في هونج كونج - الطاقم والركاب.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج التي أغلقت جميع نقاط التفتيش الحدودية تقريبا مع بر الصين الرئيسي وفرضت حجرا صحيا على جميع الوافدين من الصين في محاولة لمنع انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج: السماح لـ 3600 شخص بمغادرة سفينة سياحية بعد تأكد خلوهم من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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