هونج كونج: السماح لـ 3600 شخص بمغادرة سفينة سياحية بعد تأكد خلوهم من فيروس كورونا

سمحت السلطات في هونج كونج لأكثر من ثلاثة آلاف و600 شخص بمغادرة سفينة الرحلات السياحية المعروفة باسم "وورلد دريم" بعد إعلان سلطات الصحة إثبات عدم إصابة جميع من على متنها بفيروس "كورونا المستجد" وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن من بين الذين سيغادرون السفينة التي كانت قد خضعت لحجر صحي في الخامس من شهر فبراير الجاري ورست في هونج كونج - الطاقم والركاب.تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج التي أغلقت جميع نقاط التفتيش الحدودية تقريبا مع بر الصين الرئيسي وفرضت حجرا صحيا على جميع الوافدين من الصين في محاولة لمنع انتشار الفيروس.