عودة 34 مواطنًا إلى البرازيل غير مصابين بفيروس "كورونا"

وصلت مجموعة من 34 مواطنًا برازيليًا إلى ولاية جوياس غربي البرازيل بعد نقلهم على طائرات عسكرية من مدينة /ووهان/ الصينية بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد

إنه لم تظهر علامات التلوث بالفيروس على أي شخص من الوافدين الجدد إلى أرض الوطن، مضيفة أنه من المتوقع أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 18 يومًا وسيتم عزلهم في مقر مؤقت.



وأوضحت الحكومة البرازيلية أنها قد اتخذت الإجراءات الصارمة لعزل هؤلاء الرعايا المرحلين إلى الوطن الذين وصلوا إلى القاعدة الجوية البرازيلية المعروفة باسم "أنابوليس" بولاية جوياس في وقت سابق اليوم.

وردًا على الانتقادات العامة بأن إجراءات الحجر الصحي في غاية القسوة، قال حاكم بولاية جوياس، رونالدو كايادو، لوكالة الأنباء الحكومية في البلاد "لقد حددت البرازيل بروتوكولًا قد أصبح مثالًا لبقية العالم".