مركز الملك يوعي بمخاطر تجنيد أطفال اليمن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب، دورة توعوية لأولياء أمور 27 طفلاً جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن، عن مخاطر التجنيد وواجب الحماية للأطفال، وعن المسؤولية القانونية المترتبة على التجنيد القسري للأطفال.

وتعرف الآباء والأمهات الحاضرون في الدورة التوعوية إلى كيفية الدعم النفسي والاجتماعي، الذي يخضع له أطفالهم ممن تم تخليصهم من التجنيد، إضافة إلى أطفال آخرين تأثروا بالمقذوفات والألغام.

مفاهيم جديدة

استعرض الآباء بدورهم حالة أطفالهم قبل تأهيلهم النفسي والاجتماعي، التي كانت مأساوية، فقدوا فيها طفولتهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة على لفتته الكريمة تجاههم، وتجاه أطفالهم، موضحين أن الدورة أعطتهم مفاهيم جديدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي تجرم استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة. يذكر أن المركز ينفذ الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، واستخدمتهم كدروع بشرية في صراعها المسلح.

مخيمات ومجتمعات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة في منطقة رأس عباس بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، شملت مواد غذائية استهدفت 65 أسرة و100 حقيبة مدرسية.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني: إن مشروع الأمن الغذائي المقدم من المركز مستمر في تدخلاته ويستهدف مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، وكذلك المناطق النائية ذات الأسر المحتاجة.

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وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنين مبادرة المركز في تقديم المواد الغذائية والحقائب المدرسية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 63 سلة غذائية في منطقة رأس عباس بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 441 فردا.

مستجدات البرامج

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن. وبحث الجانبان جهود المركز الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التي ينفذها في مورشيوس.

وأشاد السفير سودهن بالجهود المميزة للمركز التي يبذلها لتقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم، وعلى وجه الخصوص مشروعاته الإنسانية والإغاثية في بلاده.