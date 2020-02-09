علاوي يندد بتدخل إيران في العراق

أدان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي بشدة تدخل إيران السافر في الشأن العراقي، مؤكدًا أن إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق، لأن ذلك أكبر بكثير من حجمها وأحلامها.

وأكد في بيان صحفي أمس، أن إيران تجاوزت مرة أخرى الخطوط الحمراء، وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحديها إرادة العراقيين، متوقعًا أن تؤدي سياسة طهران مع العراق ودول المنطقة إلى مزيد من التصعيد.