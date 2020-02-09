قاعدة اليمن تفجر منزل مسؤول عسكري في أبين

في الوقت الذي تستنزف فيه تنظيم القاعدة قياداته في اليمن عبر الضربات المتتالية، أقدمت عناصر إرهابية يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة، أمس، على تفجير منزل مسؤول عسكري كبير في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

ذكرت مصادر محلية أن عناصر من تنظيم القاعدة فجرت منزل قائد التدخل السريع لقوات الحزام الأمني في وادي حمراء بمديرية المحفد في محافظة أبين، جمال لكمح، لافتة إلى أن العناصر المتطرفة حاصرت المنزل قبل أن تتقدم إليه لتفجيره مستخدمة العبوات الناسفة.

قاسم الريمي

تأتي هذه العملية الإرهابية بعد يومين من مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي بغارة جوية أمريكية، قبل أن تعرض واشنطن مكافآت مالية بقيمة 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين آخرين هما سعد بن عاطف العولقي، وخالد بن سعيد باطرفي في خطوة لتصفية رؤوس القاعدة في اليمن.

أكدت المصادر سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء جراء تفجير المنزل، بينما لم تتضح حتى اللحظة أي معلومات مؤكدة حول عدد الضحايا.

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عمليات مشتركة

استهدفت عدة عمليات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليمن قواعد مفترضة للقاعدة في جزيرة العرب في شرق وجنوب شرقي اليمن، وتمكنت من قتل العديد من قيادات تنظيم القاعدة.

محافظة أبين

كان الجيش اليمنى شن أول هجوم ضد مسلحي جماعة أنصار الشريعة وعناصر من تنظيم القاعدة، في محافظة أبين 2012 ونجح خلاله في استعادة زنجبار وجعار، وأخرج المسلحين بعيدا بعد مواجهات عنيفة.