بالأرقام.. آخر تطورات فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 811، متجاوزا بذلك عدد وفيات فيروس سارس على مستوى العالم، بينما تخطط السلطات لعودة ملايين الأشخاص إلى أعمالهم بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تم تمديدها.

وأصبح عدد من المدن الصينية المكتظة عادة بالناس شبه خالية، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أمر قادة الحزب الشيوعي بإغلاق فعلي لبعض المدن وألغوا رحلات طيران وأغلقوا مصانع ومدارس.

وقالت الحكومة الصينية اليوم إنها ستنسق مع سلطات النقل لضمان عودة سلسة للعاملين إلى أعمالهم في الصناعات الرئيسية مثل الأطعمة والأدوية.

وذكرت المجموعة الخاصة بفيروس كورونا في مجلس الدولة الصيني، أن العمال يجب أن يعودوا على “دفعات” لا أن يعودوا جميعا في وقت واحد وذلك لخفض مخاطر الإصابة.

تطورات ومستجدات

– أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة يوم أمس السبت بلغ مستوى قياسيا عند 89 حالة ليزيد الإجمالي كثيرا عن الوفيات التي تسبب فيها فيروس الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003 والتي بلغت 774 حالة.

كما أبرزت البيانات أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 حالة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة أمس السبت أول انخفاض منذ الأول من فبراير، فانخفضت إلى ما دون ثلاثة آلاف إلى 2656 حالة إصابة منها 2147 حالة في إقليم هوبي مركز الوباء.

– أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء أول امرأة وتعافيها التام من أعراض كورونا، بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

– انتشر الفيروس في 27 دولة ومنطقة وفقا لإحصاءات رويترز استنادا إلى التقارير الرسمية وأصاب أكثر من 330 شخصا.

– نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الأحد، عن خبير في علم الأوبئة توقعه بأن يبلغ فيروس كورونا ذروته بين منتصف ونهاية فبراير الجاري.

– نشرت فرنسا مذكرة سفر جديدة لمواطنيها، قائلة إنها لا توصي بالسفر إلى الصين ما لم يكن هناك سبب “قهري”.

– طلبت إيطاليا من الأطفال القادمين من الصين عدم الذهاب طوعا إلى المدارس.

– أوصت لجنة فنية “لأوبك+” بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

أحدث أرقام المصابين

– اليابان: 96 حالة

– سنغافورة: 43

– تايلاند: 32

– كوريا الجنوبية: 27

– أستراليا: 14

– ألمانيا: 14

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– الولايات المتحدة: 12

– تايوان: 16

– ماليزيا: 17

– فيتنام: 14

– فرنسا: 6

– الإمارات: 7

– كندا: 6

– الهند: 3

– الفلبين: 3

– روسيا: 2

– إيطاليا: 3

– بريطانيا: 3

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– إسبانيا: 1

– كمبوديا: 1

– فنلندا: 1