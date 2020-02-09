انتصرت على الفيروس القاتل ..أول تعليق لامرأة بعد شفاءها من كورونا بالإمارات

باتت ليو يوجيا، البالغة من العمر 73 عاما، أول امرأة تشفى شفاء تاما من فيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة في تعليق لها مدى الرعاية التي حظيت بها حتى انتصرت على الفيروس القاتل.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء ليو وتعافيها التام من أعراض كورونا، بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

وفي أول تعليق لها بعد مغادرة المستشفى، أعربت ليو يوجيا عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات على الرعاية و الاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.

وقالت إن “ما قدمته دولة الإمارات لها و جميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة”.

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كما أبدت سعادتها الكبيرة بزيارة القنصل الصيني وممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وتقديم التهنئة لها على شفائها.

هذا وتنتمي الجدة يوجيا للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية شهر يناير الماضي.

من جهته، أبرز حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض.

وشدد على أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.