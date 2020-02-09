كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب.. مظاهرة رافضة "تصفية القضية الفلسطينية" و"صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خرجت مظاهرة في المغرب، مساء اليوم الأحد، رافضة "صفقة القرن" و"تصفية القضية الفلسطينية"، كما عبرت عن ما يريده المتظاهرون بشعار "هي أشياء لا تشترى"، حسب ما ذكرت صحيفة "هسبيرس" المغربية.
وشارك في المظاهرة مكونات المجتمع المغربي السياسية والحزبية والجالية الفلسطينية في الرباط، واقدم المحتجون بحرق علم إسرائيل ورسوم تتحدث عن "تصفية القضية الفلسطينية".
وقال القيادي اليساري إسماعيل العلوي لـ"هسبيرس":"هذه المسيرة تعبير عن رفض الشّعب المغربي التّامّ لما سمي بـ"صفقة القرن".
ووجه السفير الفلسطيني لدى المغرب، الشكر للملك المغربي والحكومة والشعب، وقال: إن "المغاربة خرجوا اليوم ليقولوا لا لتقسيم الأقصى، لا لضياع القدس وبيعها، ونحن مع الشعب الفلسطيني، وهذا أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني".
هذا وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".
كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.
وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".