كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب.. مظاهرة رافضة "تصفية القضية الفلسطينية" و"صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت مظاهرة في المغرب، مساء اليوم الأحد، رافضة "صفقة القرن" و"تصفية القضية الفلسطينية"، كما عبرت عن ما يريده المتظاهرون بشعار "هي أشياء لا تشترى"، حسب ما ذكرت صحيفة "هسبيرس" المغربية.

وشارك في المظاهرة مكونات المجتمع المغربي السياسية والحزبية والجالية الفلسطينية في الرباط، واقدم المحتجون بحرق علم إسرائيل ورسوم تتحدث عن "تصفية القضية الفلسطينية".

وقال القيادي اليساري إسماعيل العلوي لـ"هسبيرس":"هذه المسيرة تعبير عن رفض الشّعب المغربي التّامّ لما سمي بـ"صفقة القرن".

ووجه السفير الفلسطيني لدى المغرب، الشكر للملك المغربي والحكومة والشعب، وقال: إن "المغاربة خرجوا اليوم ليقولوا لا لتقسيم الأقصى، لا لضياع القدس وبيعها، ونحن مع الشعب الفلسطيني، وهذا أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني".

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