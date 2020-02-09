كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت ميغان ماركل والأمير هاري الأسابيع القليلة الماضية في الاستقرار في الحياة في كندا، وبعد إعلان قصفهم في الشهر الماضي أنهم سوف يتراجعون عن الحياة الملكية، ومن المرجح أن الزوجين يريدان أخذ استراحة وأنفاس من كل الاهتمام.

وفي الشهر المقبل، سيعودون إلى المملكة المتحدة مع طفل أرتشي ولكن ليس لفترة طويلة، كما إنهم سيعودون لسبب محدد للغاية.

كما طلبت الملكة إليزابيث عودتهم إلى خدمة الكومنولث في دير وستمنستر في لندن في 9 مارس، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.

وسيكون هذا الحدث جزءًا من الجولة الأخيرة من الارتباطات الملكية التي يشارك فيها ميغان وهاري قبل الانتقال النهائي إلى الحياة غير الملكية، حيث سيحضرون الخدمة كرئيس ونائب لرئيس كوينزويلث ترست، وإختلفت خدمة الكومنولث عن الالتزامات التي قطعها ميغان وهاري في حياتهم الجديدة.

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وفي الأسبوع الماضي، حضروا حدثًا لـ "جي بي مورجان" في ميامي، حيث تحدث هاري إلى 425 مصرفيًا حول مواجهة حزنه بعد وفاة والدته، الأميرة ديانا، في أغسطس 1997، عندما كان عمره 12 عامًا.

وبحسب ما ورد تحدثت ميغان في الحدث عن مدى حبها لزوجها، إشارت صحيفة صنداي تايمز إلى أنه لم يكن هناك تأكيد بأن الزوجين حصلوا على المال، لكن كانت هناك تقارير تفيد بأن الخطاب كسبهم مليون دولار (760،000 جنيه إسترليني).

وفي الشهر الماضي، بقي هاري في إنجلترا لمناقشة مفاوضات حول ما ستبدو عليه الحياة بالنسبة إلى ميغان وهاري، حيث لا تزال المفاوضات جارية حول التفاصيل المالية، لكن صحيفة صنداي تايمز ذكرت أن الملكة تشعر بالذهول من قرار ميغان وهاري بالابتعاد عن حياتهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة.

ويقال إنها قالت لأصدقائها، إنه إذا كان هذا هو ما يريدون - إذا أرادوا الذهاب - فيجب أن نسمح لهم بالرحيل.

