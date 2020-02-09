كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل: إطلاق صاروخ من قطاع غزة على المستوطنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، عن "سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة، منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة قبل قليل، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس الوزترء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، ووزير دفاعه نفتالي بنيت تهديدات بشن حرب لا هوادة فيها على غزة، إذا تواصل إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة.

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجلسة الأسبوعية لحكومته للإعلان بأن الجيش على استعداد تام لتنفيذ كل مهمة والقيام بعملية عسكرية ساحقة لما وصفها بمنظمات الإرهاب في غزة، بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي حركة "حماس" بأن عليها الاختيار بين الحياة والازدهار وبين حرب لن يكون أحد من قادتها محصنا فيها.