كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر التطورات والأرقام الجديدة حول فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصين، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 811، متجاوزًا عدد وفيات فيروس "سارس" على مستوى العالم، وتخطط السلطات إلى عودة ملايين الأشخاص لأعمالهم بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تم تمديدها.

وفي خلال الأسبوعين الماضيين، أصبحت عدة مدن صينية مكتظة عادة بالناس شبه خالية، بعد أن أمر قادة الحزب الشيوعي بإغلاق فعلي لبعض المدن وألغوا رحلات طيران وأغلقوا مصانع ومدارس.

وصرحت الحكومة الصينية: بأنها "ستنسق مع سلطات النقل؛ لضمان عودة سلسة للعاملين إلى أعمالهم في الصناعات الرئيسية مثل الأطعمة والأدوية".

وذكرت المجموعة الخاصة بفيروس "كورونا" في مجلس الدولة الصيني، أن العمال يجب أن يعودوا على "دفعات" لا أن يعودوا جميعا في وقت واحد وذلك لخفض مخاطر الإصابة.

*تطورات ومستجدات بشأن "كورونا":

-أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، أن عدد حالات الوفاة يوم أمس السبت بلغ مستوى قياسيًا عند 89 حالة؛ ليزيد الإجمالي كثيراً عن الوفيات التي تسبب فيها فيروس "سارس" في عامي 2002 و2003 والتي بلغت 774 حالة، وأبرزت البيانات أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 حالة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة يوم أمس السبت، أول انخفاض منذ الأول من فبراير، فانخفضت إلى ما دون ثلاثة آلاف إلى 2656 حالة إصابة منها 2147 حالة في إقليم هوبي مركز الوباء.

-أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، شفاء أول امرأة وتعافيها التام من أعراض كورونا، بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

-وتوقه خبير في علم الأوبئة بأن يبلغ فيروس كورونا ذروته بين منتصف ونهاية فبراير الجاري، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

-انتشر الفيروس في 27 دولة ومنطقة وفقًا لإحصاءات "رويترز" استنادًا إلى التقارير الرسمية وأصاب أكثر من 330 شخصا.

-طلبت إيطاليا من الأطفال القادمين من الصين عدم الذهاب طوعا إلى المدارس.

-نشرت فرنسا مذكرة سفر جديدة لمواطنيها، قائلة: إنها "لا توصي بالسفر إلى الصين، ما لم يكن هناك سبب قهري".

-أوصت لجنة فنية "لأوبك+" بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

*وفيما يلي أحدث أرقام المصابين بفيروس "كورونا":

-اليابان: 96 حالة

-سنغافورة: 43

-تايلاند: 32

-كوريا الجنوبية: 27

-ماليزيا: 17

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-تايوان: 16

-أستراليا: 14

-ألمانيا: 14

-فيتنام: 14

-الولايات المتحدة: 12

-الإمارات: 7

-فرنسا: 6

-كندا: 6

-الهند: 3

-الفلبين: 3

-إيطاليا: 3

-بريطانيا: 3

-روسيا: 2

-بلجيكا: 1

-نيبال: 1

-سريلانكا: 1

-السويد: 1

-إسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

-فنلندا: 1