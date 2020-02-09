كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الرئيس الجزائري حول الهجوم الانتحاري على الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، على الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الجيش الجزائري، واوصفًا إياه بـ"العملية الإجرامية".

وقال الرئيس الجوائري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد الاستشهاد البطولي لابن الأشاوس، بن عدة براهيم، المرابط على حدودنا مع مالي، في العملية الإجرامية ببرج باجي مختار".

وأضاف تبون: "بحزن وأسى أعزي نفسي في هذا المصاب، وأعزي الأسرة الكبيرة للجيش الوطني الشعبي وعائلة الشهيد. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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