كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 9/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إيران تفشل في إطلاق القمر الاصطناعي "ظفر" إلى الفضاء
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، بأن "إيران تفشل في عملية إطلاق قمر الأبحاث الاصطناعي (ظفر) إلى الفضاء".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تواجه نقصًا حادًا في المعدات الطبية والأدوية
كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني، مساء اليوم الأحد، عن نية الحكومة لزيادة مشترياتها من الأدوية والمعدات الطبية، بعدما لاحظت نقصًا حادًا في هذه البنود تزامنًا مع انتشار فيروس "كورونا"" الجديد في البلاد.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس "كورونا"
يعتقد الكثيرون أن الطريقة الأساسية لإنتقال فيروس "كورونا" الجديد من فرد إلى آخر، هي الرذاذ المحمل بالعدوى والذي يخرج من جسد المصاب خلال العطسأو السعال، كشفت دراسة طريقة جديدة ينتقل بها الفيروس القاتل.