كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. واحدت الجيش تحرر مواقع من الحوثيين في شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني اليمني، مساء اليوم الأحد، أن وحدات الجيش حررت مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وذلك بمساعدة تحالف دعم الشرعية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان: أن "الجيش شنّ هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكن خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم"، مؤكداً على أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بنيران أبطال الجيش.

واستهدفت مدفعية الجيش تعزيزات وآليات تابعة للميليشيات بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات والأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية، ما أسفر عن مصرع كل من كانوا على متنها، بحسب البيان.

وناشد، الصليب الأحمر والجهات ذات العلاقة بالتوجه إلى مديرية نهم لانتشال جثث قتلى الميليشيات الحوثية المتناثرة في شعاب ووديان المديرية.