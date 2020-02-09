كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك معطيات حول فيروس "كورونا" القاتل تدعو إلى القلق، وهناك أيضا أخبار جيدة، وذلك مع استمرار انتشار الفيروس الجديد في الصين، وتجاوز الإصابات ثلاثين ألفا، ووصول الوفيات إلى سبعمئة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل 811 حالة وفاة بفيروس كورونا، وحوالي 37200 إصابة في الصين".

*ونقدم لكم خمسة أمور تدعو إلى التفاؤل والاطمئنان في سير المعركة ضد "كورونا":

1) معدل الوفيات أقل من "سارس"

ذكر الكاتب بيار بيرتو، في التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية: إن معدل وفيات فيروس كورونا الجديد يبلغ 3% (وفقًا لمنظمة الصحة العالمية)، وهذه النسبة تعد أقل بكثير من تلك التي تخص المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، فمع معدل وفيات 9,6% تسبب هذا الفيروس في وفاة 774 شخصا عام 2003، حسب ما أوضحت بيانات منظمة الصحة العالمية.

كما أن مؤشر انتشار العدوى هو متوسط نسبيًا لفيروس "كورونا"، تحديدًا 2 مقابل 17,6 بالنسبة للفيروس العجلي المسؤول عن الالتهاب المعدي المعوي.

2) تقدم أكثر في فهم الفيروس

يقول علماء صينيون: إن حيوان آكل النمل الحرشفي (البانجول) قد يكون المضيف الوسيط للفيروس، الذي ينتقل عبره العامل المعدي للإنسان، ويسمى الحيوان حامل الفيروس من دون أن يصاب ويمكنه نقله إلى أنواع أخرى "مخزنا".

وفي حالة فيروس كورونا المستجد، يعتقد أن منشأه هو الخفافيش، حسب دراسة أخيرة، لأن خارطته الجينية متطابقة مع تلك التي تحملها الخفافيش بنسبة 96%، ولكن بما أن الفيروس الذي تحمله الخفافيش غير قادر على الانتقال إلى البشر، انتقل إلى نوع آخر يعرف "بالمضيف الوسيط"، ومن ثم أصاب الإنسان.

ومع تقدم العلماء أكثر في فهم الفيروس، فإن هذا يتيح لهم معرفة طرق لتقليل خطر العدوى، وأيضًا الوقاية من المرض، كما يساعدهم في تطوير طرق للتشخيص المبكر، وتطوير لقاح وعلاج للمرض.

3) الصين تبذل جهودا جبارة تعمل الصين على مواجهة فيروس كورونا الجديد، مستخدمة جميع الوسائل وأحدثها، من رجال آليين وذكاء اصطناعي وكاميرات تستخدم الأشعة فوق البنفسجية وتكنولوجيا التعرف على الوجوه. هذا وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس السبت، بالجهد الملفت الذي تبذله الصين لمواجهة فيروس "كورونا"، داعيًا إلى تجنب أي وصم قد ينتج أحيانًا من وضع كهذا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بأديس أبابا على هامش قمة للاتحاد الأفريقي من المقرر أن تعقد الأحد والاثنين؛ "من الواضح أن الصين تبذل جهدا هائلا لاحتواء المرض وتجنب انتشاره. أعتقد أن هذا الجهد ملفت".

4) تقدم التشخيص

قال فريق علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا: إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح العلماء، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي للكشف عن الجهاز الجديد، "الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره."

وأضافوا أن "الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال أربعين دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا تفاعل البوليمارات المتسلسل "بي سي آر" المستخدمة حاليًا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات للكشف عن الفيروس.

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5) استقرار الإصابات في هوبي قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس السبت بجنيف، إن "هناك استقرارا في حالات الإصابة بمقاطعة هوبي الصينية"، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.