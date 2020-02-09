كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع جندي جزائري جراء هجوم انتحاري على الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تلفزيون النهار الجزائري، مساء اليوم الأحد، أن "وزارة الدفاع أعلنت صباح اليوم، عن قيام إنتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة اتسهدفت مفرزة للجيش، وذلك في منطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن العسكري المكلف بمراقبة المفرزة "تمكن من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في استشهاد الجندي الحارس".

وتابع بيان وزارة الدفاع: "على إثر هذا الإعتداء الجبان، يتقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة السيد اللواء السعيد شنفريحة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوهًا باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدًا على عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين، عبر كامل التراب الوطني حفاظًا على أمن واستقرار البلاد".