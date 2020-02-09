اسبانيا.. تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة ثانية مصابة بفيروس “كورونا”.

وكشف المركز إلى أنه تم إجراء اختبارات على 4 أشخاص في مدينة مايوركا، للاشتباه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، إذ بعد إجراء فحوصات عليهم تأكد إصابة أحدهم بالفيروس المعدي.

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا، الجمعة، بعد أن خالطوا شخصا في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى811 شخصا وإصابة 37 ألفاً و198 شخصاً، أي ما يزيد عن 2600 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويستمر الوباء في الانتشار في جميع أنحاء العالم، إذ تأكد لحدود الساعة إصابة أكثر من 320 شخصاً في حوالي ثلاثين دولة ومنطقة.