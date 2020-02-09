المنصوري: رهاننا اليوم هو استمرار وحدة “الأصالة والمعاصرة” بعدما تجاوز أزمته -فيديو

قالت رئيسة المجلس الوطني لـ”الأصالة والمعاصرة”، فاطمة الزهراء المنصوري، إن رهان الحزب اليوم هو تعزيز وحدته بعدما تم تجاوز الأزمة والخلافات التي شهدها مؤتمره الرابع في الجديدة.
وقالت المنصوري، في تصريح صحافي، عقب تجديد الثقة بها من قبل برلمان الحزب لتستمر في رئاسته، (قالت) إنها تتمنى “أن تكون في مستوى انتظارات مجلس الحزب الوطني”، وأضافت أن رهانها في الحزب سيكون العمل “على استمرار روح الوحدة التي انتهى بها المؤتمر، رغم الخلافات التي شهدها” طيلة ثلاثة أيام الأخيرة.
وذكرت أن أعضاء الحزب “أبانوا عن قدرتهم على تجاوز أنانياتهم الشخصية، من أجل مشروع ذو مكانة في المجتمع المغربي”.
وجدد المجلس الوطني لحزب المعاصرة الثقة في رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما للحزب بعد انسحابات متتالية لمرشحين في سباق ترأس الأمانة العامة.
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