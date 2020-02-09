“ظاهرة تؤرق الشباب”.. إيهاب أمير و”السبعتون” ينقلان معاناة العاطلين في كليب “ملينا” – فيديو

أصدر المغني إيهاب أمير، والرابور السبعتون، أمس السبت، كليب جديد ، بعنوان “ملينا”، ينقلان فيه صوت العاطلين، ومعاناتهم في مواجهة ظروفهم، وشعورهم بتشكيلهم لعالات على والديهم، مع الحرص في طياتها على بعث الأمل والتفاؤل بغد أفضل.
الأغنية التي أبدع كلماتها كل من إيهاب أمير والسبعتون، بمشاركة ديدجي “صول أي” في التوزيع، تنقل معاناة الشباب العاطل ومحاولاتهم في تغيير وضعهم دون جدوى، لكنها حملت كذلك تحفيزا وزرعا للأمل في نفوس هذه الفئة من المجتمع.
وصور كليب الأغنية في مدينة أسفي، مسقط رأس الفنان إيهاب أمير، وتم ذلك في الأسبوع الماضي.
ويملك سبعتون قاعدة جماهيرية واسعة في الراب، ونفس الأمر بالنسبة لإيهاب أمير صنق الأغنية الشبابية العصرية، ما يجعل العمل الجديد مرشحا لتحقيق أرقام عالية على يوتوب.
وتأتي اغنية إيهاب وسبعتون، في ظل خطوة الملك محمد السادس، في دعم الشباب الراغب في دخول عالم المقاولة بمختلف أشكالها، للمساهمة بهذا الاجراء في محاربة ظاهرة البطالة.
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