بنشمسي: التقرير الأممي حول بوعشرين مؤشر مقلق

سيتم الصحفي توفيق بوعشرين في 23 فبراير من هذه السنة، السنة الثانية من اعتقاله، كيف تنظرون كمنظمة لهذه القضية ؟

اطلعنا على تقرير فريق العمل الخاص بالإعتقال التعسفي الذي يقول انه لم يتم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وتقريرهم اعتبرناه مقلقا ويؤشر على أنه كانت هناك مشاكل في المحاكمة وهذا مع الأسف ليس بمفاجأة نظرا للخروقات الخطيرة التي سجلناها في العديد من المحاكمات الأخرى في المغرب. أضف إلى ذلك أن تعامل إدارة السجن مع توفيق بوعشرين كان حتى هو غير متطابق مع المعايير الدولية، فأصدرنا تقريرا في شأن نظام العزلة التعسفي الذي كان طُبق عليه لأكثر من عام، وراسلنا مندوبية حقوق الإنسان ومديرية السجون في هذا الموضوع. رغم أنهم لم يجيبوا على سؤالنا حول نظام العزلة، علمنا في ما بعد أن هذا النظام تغير وأنهم تركوه يلتقي بسجناء آخرين، كما تقتضي قواعد الأمم المتحدة للتعامل مع السجناء.