مهاجم “الأسود” يسجل هدفه الأول بقميص إشبيلية

هاجر لصفر – صحافية متدربة بصم المغربي يوسف النصيري على بداية موفقة رفقة فريقه الجديد إشبيلية عندما وقع، اليوم الأحد، هدفه الأول بقميص الممثل الأول لإقليم الأندلس، خلال الشوط الأول من المواجهة التي تجمعه بفريق سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الاسباني .

ووقع النصيري هدف التقدم لفريقه إشبيلية في الدقيقة 23 من الشوط الأول للمواجهة بعد انفراده بالمرمى .

وتعد مباراة سيلطا فيغو المقابلة الأولى للنصيري كرسمي بعدما كان كبديل في المباريات السابقة .

ويعتبر فريق اشبيلية ثالث محطة احترافية للاعب في صفقة قدرت ب20 مليون يورو بعد كل من مالقا وليغانيس .

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