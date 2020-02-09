الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، بجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، مشيرًا إلى أنها "سقطت في منطقة مفتوحة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، "بعد إطلاق صافرات الإنذار في ‘شاعر هنيغيف‘ و‘سديروت‘، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة إلى إسرائيل". وأشار الجيش في بيان لاحق، إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة "ولم تتسبب بأضرار".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية "ساحقة" بقطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وهدد نتنياهو حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إنه "أريد أن أوضح أنه لن نقبل أية عدوانية من غزة. وقبل عدة أسابيع فقط اغتلنا القائد الكبير للجهاد الإسلامي (بهاء أبو العطا) في غزة. ولن أفصّل عملياتنا كلها، لكننا مستعدون وجاهزون لعملية ساحقة ضد المنظمات الإرهابية في غزة".

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كذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في ختام اجتماع في مقر فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم، قادة الفصائل الفلسطينية في القطاع، معتبرا أن "سلوكهم يقربنا من عملية فتاكة ضدهم. ولن نعلن متى سيحدث ذلكن ولا أحد سيكون محصنا".

وأضاف بينيت أن "دولة إسرائيل لا تريد الحرب ضد حماس في غزة، لكن لدينا التزاما بأمن سكان الجنوب. والعملية ستكون مختلفة كليا عن سابقاتها. والخيار أمام حماس هو إما الاحتيار بين الحياة والازدهار الاقتصادي، أو اختيار الإرهاب ودفع ثمن يصعب تحمله".

وبين الحين والآخر، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية. وترد قوات الاحتلال بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.