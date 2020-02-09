نائب عن تحالف القوى: لم يؤخذ برأينا بشأن علاوي ولا نعرف من رشحه

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الاحد، أنه لم يؤخذ برأي كتلته بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشيراً الى عدم معرفة من رشحه، فيما استبعد وجود نية لانشاء اقليم سني.
وقال الكربولي خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "القوى السنية لن تتفاوض مع علاوي ما لم تتعرف على القوى السياسية المرشحة له"، مشيرا الى أن "علاوي ليس مستقلا لان كان نائبا ووزيرا سابقا".
وأضاف "لسنا مجبرين على التصويت لحكومة غير مقتنعين بها"، مؤكداً أن "محمد علاوي لم يؤخذ رأينا فيه ولا نعرف من رشحه".
وبشأن ما يطرح عن انشاء اقليم سني، استبعد الكربولي "وجود نية لانشاء اقليم سني".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة.
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