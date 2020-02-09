الحزب الحاكم بأذربيجان يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة

فاز الحزب الحاكم في أذربيجان بزعامة الرئيس إلهام علييف، الأحد، بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بحسب ما أظهرت استطلاعات الخروج.

وحصل حزب "أذربيجان الجديدة" على 69 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 125 مقعدا، بحسب استطلاعين للرأي عند مراكز الاقتراع.

ورغم أن الحزب الحاكم، الذي لم يواجه الكثير من التحديات من المعارضة، وعد بأن تكون الانتخابات ديمقراطية، فإن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالحد من قدرتها على القيام بحملات انتخابية، وقاطعت العديد من الأحزاب الانتخابات.

وصباح الأحد، توجه الناخبون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات برلمانية مبكرة يُنظر إليها على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية لدفع وتيرة إصلاحات اقتصادية.

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وكان علييف قد دعا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في ديسمبر/كانون الأول، قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي.

وسيختار الناخبون مرشحين لشغل 125 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلسين والذي يُنتخب كل خمس سنوات من خلال التصويت على مرشحين بالنظام الفردي في الدوائر الانتخابية.

ويتولى علييف السلطة منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003 قبل شهرين من وفاة والده الذي حكم البلاد لعشر سنوات.

وفاز إلهام علييف في الانتخابات التي جرت في 2008 و2013 و2018، وبعد استفتاءين منفصلين تم إلغاء الحد الأقصى لفترات تولي الرئاسة والذي كان مدتين فقط وتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

كما عين علييف زوجته مهربان نائبا أول للرئيس عام 2017.