كيف حوّل عمالقة التجارة الإلكترونية "كورونا" إلى فرص عمل؟‎‎

توفر العديد من الشركات الصينية الكبرى وظائف للأشخاص العاطلين، وذلك بشكل مؤقت جراء تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، في مسعى للحفاظ على سوق التوظيف مستقرا.



وتنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في قطاع البيع بالتجزئة، مع بحث العديد من المتاجر عن موظفين بدوام جزئي لشراء سلع وتسليمها للمستهلكين الذين يفضلون حاليا البقاء في البيت والتسوق عبر الإنترنت بسبب الوباء.

وفي مقدمة هذه الشركات التي أتاحت فرصا للتوظيف، فروع البيع بالتجزئة للأغذية الطازجة التابعة لعملاقي التجارة الإلكترونية "علي بابا" و"جيه دي.كوم" وكذلك عملاق تجارة التجزئة العالمي "وول مارت".





كما تقدم الذراع اللوجستية لشركة "سونينج" وظائف الفرز والتعبئة والتوصيل لمن بحاجة إلى هذه الوظائف.

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وامتدت هذه الممارسات إلى قطاع الصناعة التحويلية، حيث أعلنت شركة "لينوفو" لتكنولوجيا المعلومات، يوم السبت، اعتزامها توفير وظائف مؤقتة تشمل تجميع أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخلوية في بعض المدن.

وكشفت الصين عن سلسلة من التدابير للحفاظ على وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط تفشي الوباء، والحفاظ كذلك على استقرار سوق التوظيف.

و ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين اليوم الأحد إلى 37 ألفا و 198 شخصا.

وذكرت السلطات الصينية أن من الحالات المصابة هناك 6 آلاف و188 شخصا حالتهم حرجة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

كما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، وفاة 811 شخصا بسبب فيروس كورونا في الصين وحدها، وذلك بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، وبذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصا.



