رئيس "الوطني الاتحادي" الإماراتي: هاماتنا تعانق السماء بجنودنا البواسل

قال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، إن احتفاء بلاده بالعودة المظفرة لجنودها إلى وطنهم بعد أداء مهمتهم بنجاح في اليمن يؤكد اعتزازها وفخرها بأبطالها البواسل.

وأشار إلى أنه في هذا اليوم العظيم هاماتنا تعانق السماء فخرا واعتزازا بجنود الإمارات البواسل "حماة الاتحاد" الذين صمدوا على العهد والوعد وقدموا الغالي والنفيس لنصرة أشقائهم ورسموا أنصع صفحات المجد وحفروا بطولاتهم في قلوب وعقول ووجدان الأجيال.

ولفت إلى أن بلاده بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لم تتردد لحظة في واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في اليمن.

وأردف قائلا: "إن هذا الواجب يأتي امتدادا لخطى الخير والإنسانية التي أرسى دعائمها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل وأرادها نهجا للإمارات لتمتد الأيادي البيضاء بالخير إلى أصقاع العالم".

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وأشار إلى فخر الوطن واعتزازه بأبنائه "حماة الاتحاد" وبطولاتهم وتضحياتهم وثباتهم الراسخ في ترجمة مواقف الوطن والدفاع عن قضاياه ونصرة الحق والذود عنه لتبقى الإمارات قوية شامخة يترجم أبناؤها البررة رسالتها الإنسانية والحضارية مهما بلغت التضحيات.

وأوضح أن بلاده أطلقت حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي تضع اليمن على طريق البناء والإعمار والتنمية والتطور شملت دعم البرامج العامة والصحة والتعليم وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والخدمات الاجتماعية والمواد الإغاثية والغذائية، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس وتأهيل البنية التحتية.

وذكر أن الإمارات تلبي دائما النداءات الإنسانية والإغاثية في مناطق العالم المختلفة ما جعلها تنال ثقة واحترام المجتمع الدولي واستطاعت أن تتصدر قائمة المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية للعام الخامس على التوالي قياساً لدخلها.

وتابع: "أثبتت قواتنا المسلحة جدارتها وحرفيتها العالية في العديد من المهمات التي قامت بها في مساعدة الأشقاء وحفظ السلام والأمن الدوليين والمساعدة في مناطق الكوارث والنزاعات في العديد من مناطق العالم وقدمت صورة مشرفة للإنسان الإماراتي والعربي شهد بها الجميع".

وأكد صقر غباش، في ختام كلمته، أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة هي حصننا الحصين ودرعنا المتين وقوة مستقبلنا وهم موضع فخر واعتزاز وسطّروا صفحات مجيدة من البذل والتضحية ورفعوا راية الدولة خفاقة عالية متحلين بالشجاعة والبسالة متسلحين بالعزيمة والإقدام لا يثنيهم عن واجبهم شيء متآزرين متلاحمين.