السعودية.. القبض على شاب عرض المخدرات على فتاة في الشارع العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، القبض على شاب بتهمة الترويج للحبوب المخدرة، بعدما ظهر في مقطع فيديو صورته فتاة زعمت أنه عرض عليها بضاعته المحظورة.



وقالت تقارير محلية، إن الشاب يخضع حاليا للتحقيقات الأولية وسيجري إحالته للجهات المختصة.

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ويظهر في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شاب يحث الخطى مبتعداً عن فتاة كانت تقوم بتصويره بهاتفها الجوال في إحدى الطرقات.

وتقول الفتاة في الفيديو إن ذلك الشاب كان يحاول إعطاءها حبوبا مخدرة، وأنها ستبلغ الجهات الأمنية المختصة عنه.

ولم تتضح جنسية الشاب، ولا هوية الفتاة بعد، فيما لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.