اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال رجل يحمل سكينًا خارج البيت الأبيض بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز المخابرات الأمريكية أنه يريد قتل الرئيس دونالد ترامب.



وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن في بيان مساء اليوم الأحد، إن "روجر هيدجبيث" 25 عامًا، اعتقل بعد ظهر أمس السبت بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أضرار جسدية بآخرين.

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وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن هيدجبيث اقترب من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض، وقال له إنه كان يريد اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وأضاف مخاطبًا الضابط: "لدي سكين لأفعل ذلك".

وعثرت الشرطة على سكين بحوزة المتهم على جانبه الأيسر بخلاف حافظة مسدس فارغ وضعها على جانبه الأيمن.

وقالت الشرطة إن هيدجبيث احتجز ونقل إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية، وتحفظ الضباط على سيارته التي كان يستقلها وأتى بها قرب البيت الأبيض.