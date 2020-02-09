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مركز الملك سلمان للإغاثة يحذر من مخاطر تجنيد الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب أمس، دورة توعوية لأولياء أمور 27 طفلا جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن عن مخاطر التجنيد وواجب الحماية للأطفال، وعن المسؤولية القانونية المترتبة على التجنيد القسري للأطفال. وتعرف الآباء والأمهات الحاضرون في الدورة التوعوية على كيفية الدعم النفسي والاجتماعي الذي يخضع له أطفالهم، ممن جرى تخليصهم من التجنيد، إضافة إلى أطفال آخرين تأثروا بالمقذوفات والألغام.

واستعرض الآباء بدورهم حالة أطفالهم قبل تأهيلهم النفسي والاجتماعي، التي كانت مأساوية، فقدوا فيها طفولتهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة على لفتته الكريمة تجاههم، وتجاه أطفالهم، موضحين أن الدورة أعطتهم مفاهيم جديدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي تجرم استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.