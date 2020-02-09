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مصر والجزائر تتفقان على مواجهة الإرهاب وإنهاء الحرب الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أجرى الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون محادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ركزت على مواجهة الإرهاب والأوضاع في ليبيا.

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وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي أكد خلال المحادثات على موقف مصر الداعم للجزائر في مواجهة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل، ودعم الإجراءات التي تتخذها القيادة الجزائرية في سبيل الحفاظ على الأمن.

وأشار إلى «تشابه الظروف والتحديات التي تواجه البلدين»، ولفت إلى «ضرورة تدعيم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية التي تمثل تهديدا مشتركا للبلدين والمنطقة بأكملها».

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وقال المتحدث إن «اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق، والعمل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق ويقوض التدخلات الخارجية به».