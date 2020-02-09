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900 ألف نازح سوري تحت نيران إردوغان والأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غرب سوريا منذ مطلع ديسمبر.

ولفت إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، واصفا الأمر بأنه «جزء من خطة يعمل النظام السوري على تنفيذها، من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق»، ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عددا كبيرا من النازحين يحاول الدخول سرا إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين.

وكانت بيانات أممية أفادت الأسبوع الماضي بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية في شمال غرب البلاد تسببت في نزوح نحو 520 ألف شخص خلال شهرين.

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وقال ديفيد سوانسون المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن «الأغلبية العظمى- 80% من النازحين - من النساء والأطفال»، وأضاف أن القصف الجوي والمدفعي اليومي تسبب في «معاناة هائلة للسكان المحليين على مدار الأشهر التسعة الماضية، مما جعل كثيرين يضطرون إلى النزوح للنجاة بأرواحهم».

في الإطار نفسه، أفادت وكالة «الأناضول» التركية أمس، بأن الجيش التركي أرسل أمس تعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضافت الوكالة أن القافلة تضم تعزيزات جديدة تضم دبابات وذخائر، وتوجهت من قضاء ريحانلي في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا تواصل «بشكل غير مسبوق» إرسال الأرتال العسكرية إلى الأراضي السورية للانتشار وإنشاء نقاط جديدة في حلب وإدلب.

وكشف عن وصول 1240 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحوي وتحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و»كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي، منذ الثاني من فبراير الحالي حتى أمس.