مخزومي: قدر الجيش اللبناني ان يقدم المزيد من التضحيات لحماية لبنان

أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أن قدر الجيش اللبناني ان يقدم المزيد من التضحيات يومياً لحماية لبنان في الداخل كما في الخارج.
وفي تصريح له، تقدم مخزومي من قائد الجيش "بالتعازي بإستشهاد ثلاثة من جنودنا في الكمين المسلح ونتمنى الشفاء للجنود الذين أصيبوا في هذا الكمين".
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