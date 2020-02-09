مدير المعهد الفني الانطوني أسف لما تعرضت له دورية الجيش بالبقاع

أسف رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود لما تعرضت له دورية ​الجيش اللبناني​ في ​الهرمل​ ​البقاع​. كلام بوعبود جاء خلال الاحتفال بالقداس الإلهي لمناسبة عيد القديس مارون في ​كنيسة​ الطوباوي ابونا يعقوب في ​جل الديب​. وقال الأب بوعبود: "نصلي من أجل من سقط على مذبح الشهادة وندين بشدة التهجم على الجيس اللبناني ونصلي من أجل الشهداء وذويهم. ونعزي قائد الجيش العماد جوزف عون و​المؤسسة العسكرية​ كافة سائلين الله أن يرحم نفوس الشهداء".

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