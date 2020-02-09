صفي الدين: الرد على اغتيال سليماني سيكون اخراج القوات الاميركية من المنطقة

أكد رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​، ان "استشهاد الفريق ​قاسم سليماني​، أعطى ​ايران​ القوة لمتابعة الطريق الذي سلكه الاخير، وهذا ما أكده الشعب الايراني من خلال خروجه ومشاركته في التشييع، وللتأكد مرة جديدة انهم جاهزون وحاضرون لتقديم انفسهم واهلهم في كل جبهات القتال و​الميادين​ والساحات، من اجل اكمال طريق ​المقاومة​".

ولفت صفي الدين، في كلمة له، ان "محور المقاومة قوي جداً وهو مبني على أسس ميتنة لان في هذا المحور عناصر القوة التي تأتي من الله فلا تُهزم ابداً، ولأن هذا المحور قامت دعائمه على المدرسة التي تحدث عنها المرشد الايراني ​علي الخامنئي​، ومن هنا نجد ان الدور الكبير الذي لعبه سليماني لم يكن دوراً عادياً او بسيطاً أو محدوداً فنحن عشنا معه ونراه في مظهر ومشهد من مشاهد الكرامة الالهية"، مشدداً على ان "الرد على اغتيال سليماني سيكون بإخراج ​القوات​ الاميركية من المنطقة ومن ثم تحرير ​فلسطين​".