تيار الكرامة: للإلتفاف حول الجيش الذي يشكل صمام الأمان الوحيد

أكد ​تيار الكرامة​ تضامنه الكامل مع الجيش ال​لبنان​ي الذي قدّم اليوم ثلاثة شهداء على مذبح الوطن خلال قيامه بواحبه الوطني في ملاحقة الخارجين عن القانون وحفظ امن الوطن والمواطنين.

وفي تصريح لرئيسه الوزير السابق ​فيصل كرامي​ على وسائل التواصل الإجتماعي، ناشد التيار اللبنانيين "الالتفاف حول هذه المؤسسة الوطنية التي تشكّل صمّام الامان الوحيد لوحدة واستقرار لبنان".