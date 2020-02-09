تيار الكرامة: للإلتفاف حول الجيش الذي يشكل صمام الأمان الوحيد

أكد تيار الكرامة تضامنه الكامل مع الجيش اللبناني الذي قدّم اليوم ثلاثة شهداء على مذبح الوطن خلال قيامه بواحبه الوطني في ملاحقة الخارجين عن القانون وحفظ امن الوطن والمواطنين.
وفي تصريح لرئيسه الوزير السابق فيصل كرامي على وسائل التواصل الإجتماعي، ناشد التيار اللبنانيين "الالتفاف حول هذه المؤسسة الوطنية التي تشكّل صمّام الامان الوحيد لوحدة واستقرار لبنان".
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