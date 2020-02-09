وديع الخازن: من يوجه سلاحه ضد الجيش يوجهه إلى صدر كل لبناني

أعلن رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، في بيان، أنه اتصل بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الموجود في ​الفاتيكان​، مهنئا إياه بـ"حلول عيد القديس مارون"، ومثنيا على "الجهود المضنية التي يقوم بها لإخراج الوطن من المأزق الخطر الذي نتخبط به اليوم"، معتبراً أن "هذا المسعى هو بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وإبعاده عن الهاوية، التي قد تبتلع الجميع ولا تستثني أحدا".

على صعيد آخر، علق الخازن على ما جرى من إعتداء على ​الجيش​ في محلة المشرفة- ​الهرمل​، شاجبا ما حصل، معتبرا أن "​المؤسسة العسكرية​ خط أحمر لا يمكن المس بحرمتها، ولم يعد جائزا التعرض للجيش الذي يكافح الجريمة والعابثين ب​الأمن​، لأن من يوجه سلاحه ضد الجيش يوجهه إلى صدر كل لبناني حريص على أمنه الممثل بالمؤسسة العسكرية التي هي خط أحمر لا يمكن مسه أو إستفزازه، فليس في الأمن تراض أو تهاون أو تسامح مع المخلين به كما حصل اليوم في الهرمل، ولم يعد من الوارد تغطية أحد، لأن الغطاء السياسي لا يمكن أن يغطي إلا أمن البلاد وليس الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة".