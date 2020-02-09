الحاج حسن: البديل عن الحكومة هو الفوضى لأننا نمر بظرف استثنائي

أعتبر رئيس تكتل "بعلبك- ​الهرمل​" النائب ​حسين الحاج حسن​، انه "هناك اعتراضات واسعة على إعطاء ​الحكومة​ الثقة يوم الثلاثاء، من الشركاء في الحكومات السابقة، وهناك اعتراضات في الشارع، فالحكومة ببيانها الوزاري، وبعد سنوات طويلة من الأخطاء السياسية والهدر و​الفساد​ والإفساد، نحن أمام حكومة من الإختصاصيين، مما يوجب على الجميع إعطاء فرصة وفسحة من الوقت لتطبيق الحكومة ما ورد في بيانها الوزاري، فالبديل عن الحكومة هو الفوضى، لأننا نمر بظرف استثنائي ودقيق بعد سنوات من الفوضى الخاطئة ونهب المال العام".

ودعا الحاج حسن الحكومة إلى أن "تتحمل المسؤولية، وأن تعمل لتحقيق مطالب الحراك والكثير من المطالب السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد، وفق برامج ومواقيت، ولنعطي الحكومة فرصة من الوقت والدعم، كي تنفذ برنامجها الوزاري، بعدما أوصلتنا الحكومات المتعاقبة إلى هذا الوضع الذي نحن فيه"، موضحاً انه "لأميركا دور في الوضع الاقتصادي الذي نمر فيه، من أجل صفقة العار التي يرفضها ​الشعب الفلسطيني​، وما يسمى ب"​صفقة القرن​" ولدت ميتة، وهي مبنية على خيالات وأوهام وخلل من بعض ​الدول العربية​، ونحن في محور ​المقاومة​ لدينا الكثير من الامكانيات، وسوف نسقط هذه المؤامرة على ​القضية الفلسطينية​ وأمتنا، كما أسقطنا من قبلها العديد من المؤامرات".