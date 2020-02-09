الدفاع المدني: اقفال المسارب الفرعية على طريق صوفر وضهر البيدر

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني بأن عناصرها اقفلت المسارب الفرعية على الطريق الممتد بين صوفر و​ضهر البيدر​ لتأمين ​السلامة العامة​ والحؤول دون التعرض لمحاصرة الجليد و​الثلج​. إضغط للمزيد

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