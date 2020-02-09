ارتفاع عدد شهداء الجيش في الاعتداء على دورية بمنطقة الهرمل إلى ثلاثة

ارتفعت حصيلة شهداء الجيش في الاعتداء على دورية في منطقة الهرمل إلى ثلاثة، بعدما توفي رقيب أول متأثرا باصابته داخل مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك.
وكانت "الخليج 365" قد اشارت في وقت سابق عن "مقتل المطلوب خ. ا. د. وسقوط عدد من الجرحى بعضهم بحال حرجة، خلال تعقب ومطاردة قام بها عناصر الجيش اللبناني في منطقة رأس العاصي بالهرمل".
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