ارتفاع عدد شهداء الجيش في الاعتداء على دورية بمنطقة الهرمل إلى ثلاثة

ارتفعت حصيلة ​شهداء الجيش​ في الاعتداء على دورية في منطقة الهرمل إلى ثلاثة، بعدما توفي رقيب أول متأثرا باصابته داخل ​مستشفى دار الامل الجامعي​ في ​بعلبك​.

وكانت "​الخليج 365​" قد اشارت في وقت سابق عن "مقتل المطلوب خ. ا. د. وسقوط عدد من الجرحى بعضهم بحال حرجة، خلال تعقب ومطاردة قام بها عناصر ​الجيش اللبناني​ في منطقة ​رأس العاصي​ ب​الهرمل​".