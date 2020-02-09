رئاسة فلسطين رداً على نتانياهو: الخارطة التي نعرفها هي حدود 1967

ردت الرئاسة ال​فلسطين​ية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن شروع حكومته في رسم الخرائط الخاصة بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة، ​نبيل أبو ردينة​، أن "الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، ولن نتعامل مع خرائط غيرها".

وشدد أبو ردينة على أن "خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها ​العالم​ وفقا لقرارات ​الأمم المتحدة​"، مشيرا إلى أن "هذه هي الخارطة الوحيدة التي من شأنها تحقيق ​الأمن​ و​السلام​ والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما تعني أية خرائط أخرى استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها".