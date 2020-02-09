ردت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن شروع حكومته في رسم الخرائط الخاصة بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن "الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها".
وشدد أبو ردينة على أن "خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفقا لقرارات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "هذه هي الخارطة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما تعني أية خرائط أخرى استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة فلسطين رداً على نتانياهو: الخارطة التي نعرفها هي حدود 1967 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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