آلاف المغاربة يعتصمون في الرباط احتجاجاً على صفقة القرن

تظاهر آلاف المغاربة اليوم الأحد، بالعاصمة ​الرباط​، في ​مسيرة​ احتجاجية رفضا لـ "​صفقة القرن​"، رافعين الأعلام ال​فلسطين​ية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود ​الشعب الفلسطيني​.

وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار "مسيرة الشعب المغربي، جميعا من أجل فلسطين حرة، وضد صفقة العار المشؤومة"، من باب "الحد التاريخي" تجاه مبنى البرلمان، تخللها عدد من الفعاليات، مثل أطفال يلبسون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، وحرق علم ​إسرائيل​.

وندد المشاركون من خلال هتافات قوية، بمحاولة ​الإدارة الأميركية​ وإسرائيل طمس ما تبقى من ​القضية الفلسطينية​. كما رفع المحتجون لافتات تنتقد قبول عدد من ​الدول العربية​ لـ"صفقة القرن"، مطالبين الدول العربية والإسلامية بالوقوف ضد هذه الصفقة، خصوصا أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.